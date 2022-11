"Yo no me voy de Morena": Tania

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Tajante y claro la alcaldesa del Municipio de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra expresó a LA VOZ que no se va del partido MORENA para aliarse a otro Partido Político.

"Yo soy y seguiré siendo MORENA y apoyo a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador" señaló en respuesta a lo vertido públicamente a través de algunas plataformas digitales y medios de comunicación respecto a su salida de dicho partido.

Dejó en claro que -hasta el momento no hay ningún comunicado o alguna declaración en torno a que dejará el Movimiento de Regeneración Nacional ante lo cual aseveró -sabemos que Tania siempre es símbolo de controversia, que de todo lo que dice publican información que está muy lejos de la realidad-.

"Aquí lo cierto de las cosas es que yo apoyo a nuestro Presidente de la República, tengo además una relación extraordinaria con todos mis compañeros, con el Presidente del Comité Estatal Diego del Bosque de tal manera que seguimos en esa vertiente, estamos en la plataforma de MORENA, vamos a seguir con MORENA y, de alguna u otra forma me he detenido en participar en actos de proselitismo por respeto a lo que está viviendo Múzquiz debido a la contingencia pues este Pueblo Mágico necesita de todos sin distinción de colores", abundó.

Agregó que si llega a este Municipio apoyo por parte del Gobierno del Estado bienvenido sea pues el único objetivo de la edil es que a Múzquiz le vaya bien.

Por lo anterior, destacó "El que yo ahorita esté en una posición neutral donde mi enfoque sea Múzquiz, no quiere decir que yo renuncié a algún partido, no quiere decir que yo no estoy con MORENA, no quiere decir que yo no voy a apoyar cuando en su momento se den las elecciones para la gubernatura, sin embargo, ahorita yo no estoy participando en ninguna elección, mi única elección es Múzquiz y ganarle la carrera a la contingencia que vivimos, al desastre natural y si vienen nuestros compañeros de MORENA para apoyar en la reconstrucción de la tubería dañada en los pozos Aparicio, bienvenidos sean.

Aquí necesitamos, aseveró, de todos, del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado, de los empresarios, de nuestra gente, yo no voy a desistir y no voy a permitir que pasen por alto la contingencia que vivimos, pensando que en Múzquiz ya está todo bien.

Por último, destacó, -el que venga a apoyarnos del partido que sea, va a ser bien recibido, pero, soy MORENA, sigo siendo MORENA y voy a quedarme en la plataforma de dicho partido.