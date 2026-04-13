Restauración de parroquia Santa Rosa de Lima en Múzquiz será costosa, advierte Yolanda Elizondo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La profesora Yolanda Elizondo Maltos, integrante del Comité de Protección Arquitectónico de Múzquiz, expresó su preocupación por las modificaciones de pintura realizadas en la parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en el centro histórico de este Pueblo Mágico.

Señaló que el daño ocasionado a la estructura representa un reto considerable para su restauración.

Elizondo Maltos explicó que devolver la arquitectura a su estado original llevará tiempo y un alto costo económico, debido a que los muros están construidos con una piedra especial y porosa.

"Habrá mucho trabajo y mucho gasto en restaurar esos muros", puntualizó, al subrayar la complejidad del proceso.

La profesora calificó la intervención como "un gran ultraje al patrimonio arquitectónico más emblemático de esta tierra", enfatizando que se requerirá un trabajo minucioso para reparar el daño y preservar la autenticidad del templo, considerado símbolo histórico y religioso de Múzquiz.

Recordó que el Comité de Protección Arquitectónico fue creado poco antes de que Múzquiz recibiera la denominación de Pueblo Mágico, con la misión de vigilar los cambios que se realizan en el polígono oficial de protección del centro histórico.

Por ello, dijo, es obligación del organismo pronunciarse ante situaciones que afectan a los inmuebles de mayor valor patrimonial.

La postura del comité refleja el sentir de la ciudadanía muzquense, sorprendida por las modificaciones en la parroquia Santa Rosa de Lima.

La exigencia es clara: que las autoridades competentes intervengan para garantizar la conservación de este ícono arquitectónico y evitar que se repitan acciones que atenten contra la identidad cultural de la comunidad.