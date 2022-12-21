“Cena Navidad está carísima”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La cena de navidad y fin de año serán más costosas en este 2022 debido a la alza en la inflación, ante ello las personas adquieren pocos alimentos para cocinar sin pensar hoy en día en ofrecer a los invitados variedad en el menú durante la noche del 24 de diciembre.

Ana Rosa Galván Zapata, domiciliada en calle Santa Rosa, Número 117 de la colonia Los Fresnos expresó al respecto que los precios están muy altos en los diversos artículos.

“Antes con mil pesos comprábamos todo para preparar tamales y frijoles rancheros, hoy debido a la carestía, ni para eso nos alcanza”, señaló la dama a LA VOZ.

Agregó que, en su caso, no tendrá una cena de navidad que ofrecer a sus hijos, puesto que aunado a la falta de recursos y ante un imprevisto que se, le presentó tuvo que salir fuera de la ciudad, posteriormente al regresar, se percató que los amantes de lo ajeno le habían robado sus enseres domésticos.

Por lo anterior, añadió “En Navidad no voy a hacer nada, no tengo dinero, no tengo nada, ante lo cual una vecina es la que me invita a pasarla con ella y su familia”, externó el ama de casa.

Importante destacar que es precisamente en estas fechas cuando más consumen las personas todo tipo de artículos, regalos o alimentos, por lo cual el costo de la Cena de Navidad podría oscilar entre los 3 mil a 5 mil pesos.