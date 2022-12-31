Choca paisano contra tráiler

SABINAS, COAHUILA.- Un paisano, Fernando Monasterio Ramírez viajaba al vecino país cuando chocó de frente con un tráiler, quedó gravemente herido y prensado en un Chrysler Spider color blanco, en el cual tuvieron que utilizar las tijeras de la vida para poder rescatarlo, al lugar acudieron rescatistas de Sabinas y Allende, así como la Guardia Nacional.

.

La persona herida fue trasladada a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, chocó de frente contra un tráiler con placas 34 UF 4X de los Estados Unidos, el cual procedía de Nava Coahuila, conducido por Juan Antonio Agüero quien resultó ileso y fue asegurado por las autoridades.

El accidente ocurrió en el kilómetro 156, en el tramo libre Allende-Nueva Rosita, entre las cuestas del Infante y las Codornices.

El director de Protección Civil de Allende Coahuila Hugo Zubeldúa Cantú, quien se encontraba en el lugar de los hechos comentó la situación del accidentado dijo que iba muy grave por una lesión en un costado con posible hemorragia interna y posibles fracturas en sus extremidades inferiores, aunque consiente.

Respecto a la responsabilidad de quien ocasionó la colisión dijo eso corresponde a otras autoridades determinar, asimismo dijo de momento no preguntaron el nombre del herido porque se enfocaron en canalizarlo para poder enviarlo al hospital más cercano, fue al hospital del IMSS clínica 24 de Nueva Rosita, en donde ya lo esperaba un equipo de trauma.