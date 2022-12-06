Familia de Múzquiz, adoptó a osita como mascota

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un oso viviendo con una familia como si fuera mascota, sería impensable pero sucedió en la serranía del Municipio de Múzquiz, lo cual es posible, expresó a LA VOZ la ciudadana Paulina García.

La mujer quien tiene su domicilio ubicado sobre la calle Privada Vielma, Número 1209, expresó que ella convivió de forma diaria inclusive comía con una osa “prácticamente la criamos desde que era pequeña, tendría algunos dos meses”.

Dijo que la osa se encontraba en el monte, tal vez no tendría a su mamá y andaba solita por eso merodeaba el rancho ubicado cerca de Maderas del Carmen.

“Nosotros la veíamos como una mascota, los osos son como los perros, se encuentran en nuestro entorno y se adaptan a las personas pero sí se sienten amenazados claro que atacan”, señaló la mujer.

Recuerda que ella le hacía tortillas de harina con azúcar a la osa, -ella se adentraba entre la serranía pero regresaba a nuestro hogar-, expresa el ama de casa.

Señala que esto data de hace algunos 40 años, sin embargo, -mi esposo y yo tuvimos que venirnos a la zona urbana y dejamos en la sierra a la osa de la cual ya no supimos más.

Lo importante de todo esto es saber cuidar a estos animales que están en peligro de extinción, en el caso de la osa que no le pusimos nombre, nos pedía de comer con sus extremidades superiores, llegaba pedía su comida y se iba tranquilamente.

Este es uno de los recuerdos que más atesoro con la osa por eso hoy que veo estos animales aquí en Múzquiz espero que la ciudadanía no los maltrate y las autoridades locales los regrese a su hábitat.