Frena Coahuila a delincuentes

SABINAS, COAHUILA.- Antes de participar en la primera carrera del ministerio público en esta ciudad el Fiscal General del Estado Gerardo Márquez Guevara dijo que en el reciente operativo en Juárez Coahuila no hubo decesos ni heridos entre la policía y delincuentes.

Destacó que realmente el fortalecimiento de las medidas de seguridad principalmente en las colindancias con Nuevo León es producto del trabajo para encontrar a las personas que de alguna forma pretenden realizar actos delictivos en el estado, aseguró, estamos en muy buenas condiciones, nuestras policías estatales, la guardia nacional, el ejército y particularmente las policías municipales.

Manifestó que la vigilancia es permanente aunque se ha reforzado a partir del 15 de noviembre pasado y así será hasta el 6 de enero.

Respecto a las cifras externó que en homicidios tienen un 80 por ciento a la baja desde el 2012, hemos venido manteniendo estos niveles, en relación con el año pasado de un 10 a un 15 por ciento, asimismo en robos de alto impacto hay una disminución de un 10 a un 15 por ciento, y un 79 por ciento hacia la baja desde el 2012.

Todo esto dijo es producto de la sinergia y coordinación de las acciones inmediatas que realizamos en los tres niveles, permiten tener posicionado al estado como los más seguros en el país.

Respecto a si mantendrán la misma estrategia de seguridad para el próximo año, indico que ahora estamos analizando donde podemos reforzar nuestro trabajo y con ello haremos el proyecto para el próximo año.