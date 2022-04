Abasto de agua, es prioridad: Diana Haro

Sabinas, Coah.- Mientras reconoció que la situación del abasto de agua es una prioridad a la que se le da atención por parte de la administración municipal 2022-2024, la presidenta de Sabinas, Diana Haro Martínez, señaló que los pozos que se localizan en el municipio han bajado su nivel como nunca antes. "Está muy crítico, pero también soy mujer de fe y les pido unirnos en oración por las lluvias que tanta falta nos hacen a todos".

Lo anterior al recorrer la colonia Lomas Altas que pertenece al municipio de Sabinas donde se llevaron a cabo trabajos de limpieza, bacheo, alumbrado, recolección de basura, etcétera y dialogó con los vecinos que desde le campaña le pidieron que no los olvidara. "Aquí estamos con ustedes igual que lo hacemos en el resto de las colonias del municipio para atenderlos, escucharlos y darle seguimiento a sus peticiones. Les agradezco por esperarnos y vamos a seguir en contacto permanente".

Señaló que en este sector como en otros del municipio la prioridad es el abasto de agua. "La carencia es muy fuerte no solo a nivel local sino nacional y estamos decididos a responder a la gente. Quiero que sepan que no hemos dejado de realizar acciones, desafortunadamente la sequía es bastante seria, no hay antecedentes de lo que se vive en este tema".

Recomendó a quienes tienen el vital líquido en sus domicilios para que hagan buen uso, que no la desperdicien porque hay quienes batallan para que llegue a casa. "A nosotros no se nos olvida el compromiso, estamos enfocados en solucionar esta problemática que es la prioridad".