Aclara "Colegio de Abogados" su postura en el Gremio

SABINAS, COAH. - El presidente del Colegio de Abogados, Marco Antonio Limón Regalado, junto con su mesa directiva actual, ofreció una rueda de prensa para aclarar algunos puntos de la asociación de este gremio. Asimismo, dio a conocer que pronto tendrán un nuevo dirigente.

Mencionó que, a pesar de que corresponde realizar un cambio de mesa directiva en julio de 2024, hasta la fecha actual no se ha logrado llegar a un acuerdo entre los abogados sobre la elección de la nueva directiva para el periodo 2024-2026.

Aclaró que: "Nosotros seguimos siendo miembros de la mesa directiva vigente del Colegio de Abogados de la Región Carbonífera. No hemos sido ni destituidos ni desconocidos, ni nada por el estilo". Con esta declaración, se busca disipar cualquier confusión o malentendido sobre la situación actual del colegio, así como reafirmar la legitimidad y continuidad de la actual mesa directiva en sus funciones administrativas y representativas hasta que se elija una nueva directiva.

También mencionó la existencia de una nueva agrupación de abogados denominada "Foro de Abogados de la Región Carbonífera", quienes celebraron una asamblea relacionada con la elección de una nueva mesa directiva. "Están en todo su derecho. Cada quien en este país tiene la libre decisión de asociarse donde quiera y como quiera. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los abogados de la Región Carbonífera estén con nosotros, estén en otra agrupación o en la agrupación que deseen unirse y unificarse. Ellos tienen su agrupación y nosotros ahora estamos del lado del Colegio de Abogados", señaló Limón.

En el momento oportuno, darán a conocer quién será la nueva titular o el nuevo titular de los nuevos miembros de la mesa directiva del Colegio de Abogados. Recalcó que hasta la fecha continúan los mismos, que están fungiendo como tal, y no hay ningún cambio al respecto.

Limón destacó que no buscan perpetuarse; por el contrario, ya hay una candidata femenina en el gremio que desea postularse y llevar las riendas de la directiva junto con su planilla, así como también un abogado que se inscribió. Respecto a estos, están analizando la posibilidad de admitir esas planillas para elegir en su momento oportuno quién será el nuevo titular de la presidencia del Colegio de Abogados.

Especificó que se recibieron solicitudes por parte de algunos abogados para ingresar al gremio, donde se aclara que, sin dejar a salvo los derechos de los nuevos aspirantes, se les mencionó que por el momento no era posible ser incluidos como miembros del Colegio de Abogados debido a que les faltaba un requisito. "Esta situación se la dimos a conocer en un acuerdo que emitimos, respecto del cual muchos abogados no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, nosotros nos atenemos a los estatutos y así seguiremos. No podemos ir en contra de ellos".

Agregó que será la nueva mesa directiva quien admitirá a los nuevos aspirantes al Colegio de Abogados y se les dará la inclusión que están solicitando. "No estamos negándole a nadie su derecho de pertenecer al gremio de este colegio. Solo tienen que cumplir con los requisitos que se estipulan en el acuerdo del mismo. Todos los abogados que quieran sumarse son bienvenidos siempre y cuando cumplan con lo acordado", puntualizó.