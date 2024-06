Agradece Madre de Minero a AMLO, Entrega Foto Histórica

NUEVA ROSITA, COAH.-Madre de fallecido minero de Pasta de Conchos, hace entrega de fotografía histórica al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Elvira Martínez, esposa del minero Raúl Villasana quien pereció en la mina Pasta de Conchos, sede su lugar a su suegra la señora Trinidad Delgado, madre de su esposo, a la cual le conceden brinde el agradecimiento al mandatario, misma que durante su diálogo le hizo entrega de una fotografía histórica, la cual fue tomada en el año 2012, cuando el presidente aún estaba en campaña electoral.

Tras presentarse y mencionarle que es un honor tenerlo en nuestro estado, la adulta mayor entre lágrimas sacó una foto mencionando: "Señor presidente soy la mamá de Raúl Villasana y guardo esta foto del año 2012 que llegué a la ciudad de Torreón, donde me dieron la oportunidad de presentarme ante usted, para ver lo del rescate de los Mineros de "Pasta de Conchos"; y usted sin titubear me dijo: ¡Si hago el rescate!, aún sabiendo que todavía no llegaban a la presidencia, pero yo admiro esa gran disposición de usted, por ese buen corazón, y esa contestación tan afirmativa que me dio ese día".

Señala que a pesar de que ya pasaron muchos años para que llegara a la presidencia, se llegó el día de tenerlo enfrente, que es como un sueño realizado. Y hoy puede agradecer en nombre de todas esas familias de los Mineros de pasta de Conchos, ella como madre, ellas como viudas, hijos, hermanos, y hermanas.

Declaró que fue ella, quien llevó la demanda internacional a la ciudad de Washington, DC, estados Unidos; con más de 600 firmas de padres, hermanos, hijos, y algunas viudas. En donde llegó a esa ciudad sin saber. "Pero dicen que preguntándose llega a Roma, llegué y dejé mi demanda internacional, la cual se realizó después de años, pero usted ha contestado muy bien a esa demanda, donde se le pedía también la indemnización para los deudos de pasta de Conchos. Y así lo hizo los indemnizó".

Trinidad Delgado, aprovechó el momento para hacerle una petición a la electa presidenta Claudia Sheinbaum, para pedirle que ponga un hospital o clínica exclusivamente para los Mineros, ya que menciona muchos están enfermos del pulmón, y no se dan cuenta hasta que analizan su vida. Le solicita que ponga atención en eso encarecidamente, para que se pueda realizar, para que con su buena voluntad se pueda concluir, "A lo mejor ya no lo veo, pero es una petición que ¡Yo! le hago como una madre de un minero caído".

Solicito también la supervisión y la regularización en el tema de seguridad de las minas de arrastre, los Pozos que matan tantos Mineros, que mueren y ahí queda la vida de ellos, para que no vuelvan a ocurrir estas tragedias tan lamentables. Afirmó que no está en contra del trabajo, está en contra de la injusticia.

Finalizó reiterando su agradecimiento al mandatario y a la nueva presidenta electa, mencionando al presidente que: "Soñaba con enseñarle la foto personalmente, se me hacía que no lo iba a lograr, pero Dios está vivo e hizo la obra". Procedieron entregarle una copia de dicha fotografía a AMLO, el cual la recibió con mucho gusto y visible conmoción.

Recalcó la señora Trinidad, que esa foto fue tomada cuando Anduvo en campaña el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en el año 2012 en Torreón Coahuila, en donde allí llegó ella a pedirle el rescate de los Mineros de "Pasta de Conchos".