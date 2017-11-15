Agradecen a don Antonio Gutiérrez los beneficios

SABINAS, COAH.- El área de audiovisual de la escuela secundaria Ubaldo Riojas Dávila, será muy útil para las diversas actividades escolares, por lo tanto tendrán la oportunidad de tener las reuniones con padres de familia asimismo se estarán llevando a cabo los consejos técnicos escolares, de igual manera los maestros tendrán la oportunidad de una planeación didáctica apropiada y puedan pasar esta sala audiovisual a una clase modelo.

El director de la citada institución educativa Fernando Mondragón Aguilar, dio a conocer que a través del internet podrán pasar documentales con la nueva tecnología.

Es decir cuentan con una sala digna de la institución en el marco del 50 aniversario que solicitaron a don Antonio Gutiérrez Garza, que generosamente respondió favorablemente para poder modificar y hacer de este espacio muy digno para los alumnos y maestros.

El entrevistado mencionó que cuentan con algunas otras necesidades que ya la Secretaría de Educación tiene conocimiento, se tiene la necesidad de un recarpeteo, impermeabilización, siempre hay en las escuelas necesidades.