Alerta la Regularización de Tu Automóvil Puede Bloquearse

SABINAS, COAH.- La organización identifíkate que agrupa a propietarios de vehículos americanos y que asesora para su regularización, alertó a los propietarios de estas unidades para evitar realizar o intentar llevar a cabo el trámite de la cita sin tener la documentación necesaria a la mano; ya que una vez que lo inicia no hay marcha atrás y el sistema no permite registrarlo dos veces.

Rosa Elva Sotelo Aguirre, titular de esta oficina para la Región Carbonífera, informó que tiene conocimiento de casos de personas que solo por curiosidad decidieron realizar el trámite para ver si podían ellos completarlo o para ver si su auto era candidato al decreto de regularización y salieron sin terminarlo.

Es por ello que destacó la importancia de que, quien realice el trámite sea una persona que tenga experiencia y evitar un contra tiempo. Dijo que en el caso de los procesos donde sólo pusieron el número de serie y no completaron todo el trámite, al regresar para hacerlo de nuevo el sistema no lo acepta, y en automático lo bloqueo y ese auto en ese momento no se regulariza.

Pidió a los ciudadanos no hacer este trámite si no cuentan con la documentación necesaria, o el conocimiento de cómo realizar una cita mucho menos de broma.

Agregó la invitación a que aprovechen este periodo de ampliación de decreto para la regularización de autos modelo del año 2017 y anteriores.