Alertan por regreso de intendente adicto

SABINAS, COAH.- Padres de familia de la Escuela Miguel Hidalgo se encuentran en alerta después de que la directora Guadalupe Campos Villarreal notificó sobre el reingreso de un intendente con problemas de adicción, esto a pesar de existir un oficio firmado de mantenerlo en otro lugar por parte el jefe de la zona escolar 306 Jesús Ricardo Vega Vázquez y por el Subsecretario de Gobierno Francisco Tobías Hernández.

Al respecto, la madre de familia Brenda Lira Samaniego confirmó que al iniciar la jornada escolar de ayer lunes 13 de enero, al directora del plantel educativo Guadalupe Campos Villarreal les informó que el pasado fin de semana sostuvo una reunión con representantes sindicales de la sección 38 de SNTE, quienes confirmaron que el empleado en cuestión retomaría sus actividades como intendente en la Escuela Miguel Hidalgo.

"Los padres de familia estamos inquietos ante este anuncio, ya que esto contradice la palabra empeñada por el Subsecretario de Gobierno Francisco Tobías Hernández, con quien ya tuvimos comunicación para ponerlo al tanto de la situación, y nos aseguró que tal y como se firmó el acuerdo, el trabajador no regresará. Confiamos plenamente en su palabra y en la del Jefe de la Zona Escolar 306 Jesús Ricardo Vega Vázquez" señaló Brenda Lira Samaniego.

Ante tales circunstancias, los padres de familia están preparados para tomar las medidas necesarias para evitar en su caso, el regreso del empleado en cuestión nuevamente con el cierre de la institución, ya que su prioridad es garantizar la seguridad de sus hijos.

Finalmente, Brenda Lira Samaniego reiteró que los padres de familia esperan no llegar a tales circunstancias esperando que se cumpla con el compromiso signado en un oficio, del cual no tienen copia, ya que en su momento, por derechos del trabajador y guardar su identidad, no le fue proporcionada una copia, sin embargo, constataron su validez y formas de los funcionarios ya citados.