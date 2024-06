Ana Lilia Quiñones será la alcaldesa de Juárez

SABINAS, COAH.- Al cierre de las casillas en punto de las 18:00 horas, el sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares operó durante 24 horas para proveer los resultados preliminares con base en la información de las actas de escrutinio y cómputo entregadas a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).

En donde en Juárez, Coahuila, a muy temprana hora se dio el resultado de las votaciones. En dónde resultó la ganadora virtual, Ana Lilia Quiñones Nájera, candidata por la coalición PRI, PAN y PRD; se vio favorecida con el voto ciudadano al obtener 518 votos equivalente a un 48.5473 %, con 71 votos arriba de su contrincante más cercano Juan Carlos Calderón Orozco. En donde se votó un total de 1,067 personas, equivalente a una Participación ciudadana del 76.3233%, en donde a pesar de ser una ciudad pequeña también ejercen su democracia.

Ante cientos de militantes y simpatizantes con el coro de ¡Sí se pudo!. Ana Lilia Quiñones emitió su mensaje de triunfo, en donde mencionó que con lágrimas de felicidad por el gusto de haber ganado no podía ni hablar, pero se dio valor y frente a todos ellos agradeció a todas las personas que confiaron en ella y le dieron su voto.

Declaró que todos los compromisos que hizo en campaña, han quedado grabados en video para la posteridad, lo que se dijo que se va a hacer se va a cumplir, ella se compromete a hacerlo solo pide una semana de descanso y ya se pondrá a chambear.

Jura Y promete que ya que se llegue el día, antes del primero de enero para ejercer sus funciones, se pondrá en marcha

Entre gritos, porras de aliento, muy contentos los ciudadanos de Juárez, le pedían festejar el triunfo y que traiga a un grupo musical de "La Tropa estrella", la cual les contesta que probablemente se los traerá, dijo que aún no sabe que día los traerá, pero seguro que si lo hará, para complacer a todos la ciudadanía y hasta carnita asada probablemente y también haya.

Indicó que por el momento se iban a dirigir a la presa de Don Martín, en dónde surgió un incidente.

Declaró que: "No somos iguales, tenemos que demostrar inteligencia, que tenemos madurez política, y que sí en su momento hubiera perdido, créeme que yo no estuviera aquí, y les hubiera dicho, no hagamos nada, me hubiera ido para mi casa. Así que mejor vamos a respetar, vamos a continuar, y vamos a trabajar que es lo más importante, ya mañana será otro día lleno de gusto, y de alegría, y dejemos los dimes y diretes, de dónde me salieron hasta madres de todos lados, pero continuo aquí y no me rajó".

Finalizó con el agradecimiento de todos los presentes, "Muchas gracias a todos, los quiero un montón y no les voy a fallar".

Asimismo pidió un aplauso para el presidente del partido el cual menciona siempre les ha apoyado. "Y también a todas las personas que estuvieron en casilla conmigo y que se la partieron junto a mi lado, también el agradecimiento a todos ellos".