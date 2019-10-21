Anuncian concurso de “Calaveritas”

SABINAS, COAH.- El Centro Cultural “Lily y Edilberto Montemayor Seguy”, lanzó una convocatoria para el concurso de calaveritas literarias a niños y adultos de la región para que participen en este evento y se puedan ganar un premio.

El 25 de octubre cierra la convocatoria y, el 1 de noviembre durante la realización de un festival del Día de Muertos premiarán a los ganadores, quienes se llevarán a casa algunos premios que son en efectivo.

Tendrán que cumplir con diferentes requisitos que se piden para poder participar como el nombre del autor, dirección y nombre de la calaverita y un pequeño resumen de lo que se trata, cabe señalar, solamente podrá ser escrita por un autor.

De igual manera realizarán más eventos en el Centro Cultural, es por eso que se estima que la fecha durara hasta las 11:59 horas, del día 25 de octubre para lograr recaudar un porcentaje alto de calaveritas.