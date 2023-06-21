Anuncian Ruta Carbonazo 2023

Sabinas, Coahuila.- La VI edición del Carbonazo 2023 a realizarse los días 14, 15 y 16 de julio, se dio a conocer la tarde de este miércoles ante los medios de comunicación, con la presencia de la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos Azucena Ramos Ramos, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez y el alcalde de Progreso Federico Quintanilla Riojas, por parte de Julio Reséndez, presidente del club Carboneros ATV.

1 / 3 La VI edición del Carbonazo 2023 a realizarse los días 14, 15 y 16 de julio, se dio a conocer la tarde de este miércoles. 2 / 3 La secretaria de Turismo Azucena Ramos invitó a las familias a sumarse y disfrutar del evento. 3 / 3 “Aquí somos sede de importantes eventos como este”, expuso. ❮❯

Formaron parte del presídium Karina Treviño Robles, subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en la Región Carbonífera y Norte, Carlos Morales de la Fuente, director de Fomento Económico en Sabinas, la coordinadora de Turismo, Veneranda Villanueva Reyes, Javier Ruiz Izaguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes.

La alcaldesa Diana Haro, señaló que Sabinas, el corazón de la Región Carbonífera, esta preparado para un evento como este, que es anual y permite una importante reactivación económica en el rubro de prestadores de servicios como hoteles, restaurantes y comercio en general durante todo un fin de semana. "Aquí somos sede de importantes eventos como este, que involucran a las familias en sana convivencia y permiten disfrutar de los parajes naturales que tenemos".

El Carbonazo inicia el viernes 14 de julio con la bienvenida y recorrido de las unidades desde las instalaciones de la asociación ganadera local hasta la plaza principal donde se hace una exhibición, de ahí regresan a la ganadera donde hay una cena denominada "rompehielos" para salir el sábado a las 7 de la mañana hacia Progreso en un paseo de 200 kilómetros, no es una competencia, se trata de disfrutar los parajes naturales y regresan el mismo sabado a Sabinas; el domingo las familias acostumbran todavía quedarse a convivir lo que genera una derrama económica superior a los 12 millones de pesos.

La secretaria de Turismo Azucena Ramos invitó a las familias a sumarse a un evento como este, familiar, de convivencia y que fortalece lazos de amistad.