Aplazan audiencia en el caso de Kobel

SABINAS, COAH.- La reanudación de la audiencia intermedia sobre el homicidio de la alcaldesa de Juárez que se tenía programa a realizar el pasado lunes 14 de octubre se difirió por un plazo de diez días, a solicitud de la defensa de los dos imputados.

Lo anterior fue informado a LA VOZ por el delegado de la fiscalía, Ulises Ramírez Guillén destacando que posiblemente las partes involucradas soliciten un juicio abreviado y realicen la reparación del daño.

Como se recordará fue el 10 de diciembre del 2018 cuando familiares de Gabriela Kobel Lara la reportaran desaparecida iniciando la búsqueda de la alcaldesa de Juárez por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Derivado de las diligencias efectuadas fue localizada sin vida la distinguida política priísta, su cuerpo incinerado y sepultado dentro de una fosa ubicada en un rancho privado propiedad del empresario sabinense que le dio muerte.

Cabe señalar este individuo primeramente le cortó la existencia de un disparo y en complicidad con otra persona la quemaron y escondieron en el inmueble ubicado a escasos metros del Río Sabinas.