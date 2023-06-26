Apoya Sabinas a adultos mayores

Sabinas, Coahuila.- Por instrucciones de la alcaldesa Diana Haro Martínez, el gimnasio municipal donde se lleva a cabo el proceso de cambio de tarjetas para los beneficiarios de los programas del Bienestar como son los adultos mayores y personas con discapacidad, fue dotado de sillas, aparatos de aire, agua para que se rehidraten las personas, así como cuerpos de socorro, señaló la directora de Desarrollo Social, Claudia Andrade Bernal, quien añadió que desde muy temprano arribaron al lugar para estar pendientes de lo que se pueda ofrecer y permanecieron hasta que se concluyó la primera fase este lunes.

Dijo la entrevistada que en caso que los adultos mayores o personas con discapacidad, requieran de una carta de identidad, está personal dispuesto a ayudarles con ese trámite y se les condona el costo de la misma para que puedan obtener el importante documento que requieren para hacer el cambio de su tarjeta.

Vamos a seguir, dijo, los días martes, miércoles y jueves, para que ellos estén bien atendidos; “teníamos un punto de hidratación y ante la cantidad de asistentes, colocamos uno más. El Desarrollo Integral de la Familia es quien se encarga de estos módulos. El mobiliario también es por disposición de la alcaldesa Diana Haro Martínez y la comida para los servidores que están en las mesas de atención hacia quienes vienen a realizar este proceso de cambio de tarjeta”.

Añadió que, de igual manera el personal de Desarrollo Social del municipio está pendiente por parte de la administración 2022-2024, bomberos y Cruz Rojas para cualquier incidente, aunque todo ha transcurrido en calma. Ellos estarán desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde de lunes a jueves en atención a los adultos mayores y personas con discapacidad.