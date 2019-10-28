Apuñala a su novia

SABINAS, COAH.- Con cuatro puñaladas en el cuerpo ingresó una mujer al ISSSTE, luego de ser atacada por su pareja sentimental el cual creyó que esta lo engañaba con su padre.

La mente y la vista lo traicionaron pues el ahora detenido asegura que pensó su novia lo engañaba al observarla besándose con el padre del suscrito.

La lesionada se identificó como Erika N la cual dijo que se encontraba tomando con su novio y cuando se dirigía al baño se topó con su suegro motivo por el cual Sergio N su pareja sentimental la atacó de esta forma.

Con 2 heridas en la cabeza, en el brazo y el abdomen ingresó la mujer con una fuerte hemorragia al nosocomio, la cual afortunadamente hasta el momento se encuentra estable de su salud y fuera de riesgo.

En lo que respecta al individuo, ya se encuentra tras la rejas esperando se resuelva su situación jurídica luego de que fuera turnado ante el Ministerio Público de esta localidad.