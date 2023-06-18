Arde traila con pacas

SABINAS, COAH. Una traila cargada con prendas de vestir quedó envuelta en llamas arrojando pérdidas totales, los hechos se registraron las primeras horas del sábado en la Villa de Agujita.

El siniestro ocurrió luego de que sujetos malintencionados le prendieron fuego, según vecinos aledaños al domicilio donde se ubicaba la traila estacionada les mencionaron a las autoridades policiacas que acudieron acompañados del cuerpo de bomberos que atendieron el llamado.

El oficial de Bomberos Sabinas, Eduardo Arredondo Cruz, señaló que recibieron un llamado de auxilio por parte de los vecinos quienes les explicaron que se estaba incendiado una traila con ropa, de inmediato acudieron al lugar de los hechos para sofocar el fuego y tratar de rescatar parte de las prendas de vestir.

Lamentablemente las pacas de ropa quedaron reducidas en cenizas así como parte de la traila, elementos de seguridad pública se dieron a la tarea de investigar entre los vecinos como habían ocurrido los hechos.

Los uniformados recomendaron al propietario de la traila que presentara su formal denuncia en la Agencia Investigadora del Ministerio Público por el hecho ocurrido en contra de quien o quienes resulten responsables.