Arranca operativo paisano

SABINAS, COAHUILA.- Paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección civil y bomberos, así como seguridad pública, instalaron un puesto de información a vacacionistas que llegan desde la Unión Americana para pasar las fiestas decembrinas en esta ciudad y se instalaron en un punto de prevención y vigilancia en la carretera 57 a la altura del obelisco en el tramo de Sabinas a Monclova.

Esto con el fin de sumarse al operativo de “Bienvenido, paisano 2022” e informar a los vacacionistas que van de paso, el operativo permanecerá hasta el mes de enero, sin embargo aclararon que no estarán solamente en este punto, habrá presencia constante de elementos de seguridad publica en la carretera 57, así como vigilancia en las colonias para prevenir incidentes y brindar apoyo a quienes se encuentran de paso.

Los elementos de seguridad señalaron que en estaos días han pasado cientos de vehículos de procedencia extranjera con destino al interior y sur del país, no se habrían presentado incidentes hasta la tarde del domingo, dijeron que mantendrán la vigilancia y prevención durante dicho operativo.