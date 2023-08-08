Arrancará Sabinas “Brigada Escolar”

Sabinas, Coahuila.- A partir de las 10 de la mañana de este miércoles la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez pondrá en marcha el programa denominado “Brigada escolar 2023, la maestra en tu colonia” con el objetivo específico de apoyar a los padres de familia en su economía en este regreso a clases para el ciclo escolar 2023- 2024. La visita será en la calle Héroes 905, esquina con Constitución de la colonia Jorge B. Cuéllar.

Claudia Andrade Bernal directora de la oficina de Desarrollo Social en el municipio, señaló que esta es una de las tantas brigadas programadas, con las cuales la alcaldesa recorrerá el municipio de Sabinas en los siguientes días para aplicar esta iniciativa que se transforma en útiles escolares servicio de corte de cabello y módulo de salud con un programa de desparasitación para los niños y adultos.

Agregó que además de la entrega directa de útiles escolares habrá rifa de paquetes escolares y algunas actividades que involucran a los niños; añadió que la alcaldesa los ha instruido en esta dirección, además de la coordinación de Educación y Cultura, para que este regreso a clases las familias cuenten con el absoluto respaldo de la administración municipal.