Asiste alcaldesa a informe legislativo

Sabinas, Coahuila.- Al destacar el trabajo legislativo que lleva a cabo la senadora por Coahuila Verónica Martínez, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez señaló que "es para mí muy grato que aquí estés Verónica; eres ejemplo del empoderamiento de la mujer. Tu trayectoria política nos permite sentirnos orgullosos de tu voz y voto que es a favor de Coahuila y los coahuilenses, porque das muestra de cómo sacar la casta como mujer de valor, porque sabes cumplirle a la gente".

Lo anterior en la presentación del informe de actividades de la senadora Verónica Martínez, donde estuvieron presentes además el alcalde de Progreso Federico Quintanilla Riojas, Cristina Amezcua Gonzalez,Diputada federal, Jesús María Montemayor Garza, Diputado local, doctor Juvenal Saucedo González.

También el delegado del CDE del PRI en la Región Carbonífera, Víctor Hugo Rivera, presidente del PRI en Sabinas, Catarino González en representación de Martha Reyna Guerrero, Presidenta del PRI en Progreso, Liliana Quiñones Nájera, líder del PRI en Juárez, ex alcaldes, ex diputados, empresarios y ciudadanía en general.

Haro Martínez señaló que es muy grato que la senadora Verónica Martínez rinda aquí su informe. "El trabajo que tú has desarrollado nos muestra un compromiso real, sensible y con don de servicio porque para ti, la ciudadanía, sus demandas y exigencias son tu prioridad. Sabes escuchar y entender la voz del pueblo para que retumbe en todos lados".

Le agradeció a la senadora por todo su esfuerzo, por su entereza y por asumir todos los retos. "Gracias por lo que haces, desde el Senado, por Sabinas y por Coahuila". Verónica Martínez realizó un recorrido en la Carbonífera este jueves con la presentación de su informe.