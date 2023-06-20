Atiende Sabinas demanda de agua

Sabinas, Coahuila.- Con la seguridad que su inquietud es justa y válida, pues la problemática del abasto de agua se resiente en diversas colonias, pero además no solo es en este municipio sino en todas las regiones, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, recibió la mañana de este martes a ciudadanos que acudieron a solicitar el reparto del vital líquido en pipas, para enfrentar la difícil situación.

Junto con personal de SIMAS Sabinas recibió, con mucha responsabilidad, las peticiones de la gente en cuanto al problema del agua y señaló que “las puertas de la presidencia municipal siempre estarán abiertas al dialogo respetuoso para que, juntos, demos solución a este problema que está afectando a toda la Región Carbonífera”.

1 / 2 Hizo un atento llamado a que no se politice el tema, que es una situación seria. 2 / 2 Junto con personal de SIMAS Sabinas recibió, con mucha responsabilidad, las peticiones de la gente. ❮❯

Hizo un atento llamado a que no se politice el tema, que es una situación seria, para no caer en la desinformación. “Ustedes saben que este problema nos aqueja desde hace tiempo a todos los municipios de la carbonífera y que hacemos nuestro mejor esfuerzo por darles el mejor resultado, por lo pronto, con el reparto de agua a través de pipas”.

En esta administración, dijo, le estamos haciendo frente para lograr soluciones de largo plazo que es lo ideal. “Agradecida estoy con la gente y sigo trabajando con el corazón, sensible ante las necesidades que se presentan y esta es una de ellas, porque entendemos a las amas de casa, a los padres de familia; todos requerimos del agua”.