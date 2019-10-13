Atrapan víbora de dos metros

SABINAS COAH.- La presencia de una serpiente de casi dos metros de largo, en la colonia residencial “Fundadores”, movilizó a los elementos de bomberos y protección civil de la ciudad, por lo que rápidamente acudieron al llamado para rescatar a la sorpréndete víbora.

Los hechos se registraron la tarde de ayer, cuando un ciudadano de nombre Juan de Dios N. realizó la llamada al cuerpo de bomberos, para que acudieran hasta su domicilio ubicado en la calle Florencio Morales y pudieran atrapar al reptil.

El animal, de casi dos metros de largo, fue capturado y liberado en su hábitat natural, por lo que el oficial de bomberos Armando González, explicó que en este mes de octubre es el primer caso de aparición de reptiles dentro de una vivienda.

Así mismo recomendó a la población en general reportar cualquier aparición de este tipo de animales que a su vez, podrían resultar peligrosos, por lo que es importante que expertos como la coordinación de Protección Civil o Bomberos acudan al lugar para reubicarlas.