Atropellan a hondureño

SABINAS, COAH.- Un migrante hondureño fue atropellado la mañana de ayer por un despistado conductor que argumentó no haber visto cruzar la calle al hombre que terminó con lesiones leves en todo el cuerpo.

Despistado conductor atropelló a hondureño.

Los hechos se registraron sobre el paseo de los Leones con Hermenegildo Farías, cerca de una tienda de conveniencia, donde el chofer de un vehículo de reciente modelo, impactó al ciudadano procedente de Honduras.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, así como rescatistas de bomberos quienes brindaron los primeros auxilios al joven de aproximadamente 27 años, quien fue trasladado a un hospital de la ciudad.

Cabe destacar, que los uniformados, realizarán las diligencias correspondientes para determinar la culpabilidad del chofer quien dijo que el hondureño se atravesó en el camino, por lo que no lo vio cruzar la vialidad.

El inmigrante terminó con lesiones leves.