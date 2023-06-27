Aumenta demanda Y precio del hielo

SABINAS, COAH.- La demanda de hielo embolsado se incrementó hasta en un 200 por ciento debido a las altas temperaturas que se están registrando, las empresas dedicadas a la venta trabajan a marchas forzadas para poder abastecer a los negocios y ciudadanos que lo solicitan.

José Manuel Cardona Flores, responsable de una empresa dedicada a este ramo señaló que a pesar de la alta demanda que tiene el hielo, no existe escasez del producto, la presentación en cubos o en barra se incrementó debido a que las personas que tienen aire lavado lo vierten al depósito para mantener fresco el ambiente del hogar.

Así como sale el hielo, de inmediato se embolsa y se vende de inmediato debido a que la ciudadanía está en espera del producto así que no les da tiempo de guardarlo, por no se le da prioridad a nadie así como llegan misceláneas, negocios o una persona se les vende.

Agregó el entrevistado que debido al aumento del agua potable se incrementaron los costos de 25 a 28 pesos a la bolsa de 5 kilos y a la de 29 kilos costaba 95 y ahorita ya subió a 100 pesos, recalcando que esta empresa no tienen desabasto del vital líquido ya que cuentan con purificadora y el hielo que ofrecen es de muy buena calidad.

Tanto las bolsas de hielo como los garrafones de agua purificada se están vendiendo como pan caliente durante esta temporada de intenso calor.