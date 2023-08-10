Aumentan consultas por calor

SABINAS, COAH. - Por la ola de calor que rebasan los 46 grados centígrados se incrementó un 80 por ciento de consultas médicas en las diferentes clínicas del sector salud por padecimientos gastrointestinales y golpes de calor.

En temporada de verano los alimentos se descomponen con facilidad sobreviniendo los cuadros diarreicos principalmente en menores y adultos mayores, afortunadamente los pacientes no han ameritado hospitalización.

Otro de los padecimientos que se están presentando son los golpes de calor así como los cuadros de deshidratación, con las recomendaciones médicas logran salir avantes.

David Alejandro Mussi Garza Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, recomendó a la población en general a hidratarse y no exponerse a los rayos del sol durante las horas pico así como también evitar ejercitarse al aire libre.