Avanza fiscalía reportes de personas desaparecidas

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía general del Estado en la Región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó que se va avanzando en el tema de reportes de desaparición de personas.

Menciona que se va avanzando en el término de unas personas las cuales se tienen reporte de desaparición, en donde se encontraron en días pasados un grupo de investigadores de la ciudad de Saltillo, de la policía especializada con la finalidad de seguir los indicios de unas personas que fueron desaparecidas en el municipio de Barroteran, que ya fueron identificados.

Señala que siempre están a la expectativa en colaboración, con la finalidad de darles todo el apoyo que corresponda, ya que es importante el trabajo que realizan, en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas.

Uno de los desaparecidos es de la ciudad de Sabinas, algunos ya han sido localizados y recuperados que se encontraban a salvo con familiares, pero es un trabajo que se tiene que aplicar y es necesario en estos casos esperar resultados.

Indicó que en el mes de Junio hubo algunos reportes de casos de jóvenes desaparecidos, que aún se tiene pendientes algunos por resolver y estarán dándole seguimiento. Así mismo señaló que en este mes de julio no ha habido incremento considerable de este tipo de reportes.

Por otro lado comentó que la persona que encontraron sin vida, ultimada de un balazo en el municipio de Progreso, aún continúan sin poderla identificar, mismo que ya se le hicieron pruebas periciales con la finalidad de obtener las huellas dactilares, las cuales se han ingresado al sistema AFIP (La Administración Federal de Ingresos Públicos), que es un sistema nacional, sin embargo hasta este momento no ha aparecido ningún dato para la identificación. Así mismo se está buscando otra manera de poder hacer la búsqueda. "Se compartió la información con el estado de Nuevo León, ya que se tiene mucha base para determinar que esta persona posiblemente sea originario de de dicho estado, sobre todo por los límites que colinda con Coahuila y se continúa con esta fase". Señaló el Delegado Fiscal.

Manifestó que la persona ya ha sido inhumada en estos días en un panteón en este municipio de Sabinas, debidamente identificado y cumpliendo con todos los protocolos que se tienen para las personas que se tienen y están sin identificar, señala que son muy cuidadosos con estos temas, y continúa pendiente en la investigación.

Agregó que no se descarta que tenga relación con la delincuencia organizada de estados vecinos. "Hemos tenido eventos, aquí en la Frontera con los estados vecinos donde los operativos se han estado enfocando, y muy probablemente pueda tener con relación con esto, no se descarta esta situación, en relación a que se han visto por ahí personas armadas, y por eso es el motivo de los operativos, y en este caso tienen todavía la investigación abierta y todavía no la podemos determinar de manera contundente, pero hasta el momento esa sería una de las líneas de investigación".