Avanzan labores en el Pinabete

SABINAS, COAH.- Laura Velázquez Alzúa Coordinadora Nacional de Protección Civil sostuvo ayer la reunión quincena informativa con viudas y familiares del pozo minero "El Pinabete" así como técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y los familiares de los mineros de “El Pinabete”, en la que también participaron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscal General del estado de Coahuila.

Los ingenieros de la CFE responsables de las obras de rescate, señalaron a los presentes en la reunión que en las últimas semanas las acciones se concentraron en los trabajos de exploración para la ubicación y construcción de tapones hidráulicos en las plataformas norte y sur, y que en este momento se encuentran en desarrollo las actividades para la construcción del tapón 3 norte.

Con el hallazgo de una de las galerías, se podrá dar inicio a la etapa más sensible del rescate, la funcionaria Federal acompañó a los familiares de los mineros al sitio de los trabajos de excavación del tajo a cielo abierto.

Durante el recorrido les indicó que sostuvo un acercamiento con un representante de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quien confirmó que la dependencia sumará sus recursos humanos y técnicos para fortalecer la atención a las familias de los mineros.

Los técnicos de la CFE que participaron en el recorrido les mostraron el lugar en el que será reubicado el campamento de los familiares, cuando se lleve a cabo el rescate de los diez mineros aún atrapados.

Representantes de la Fiscalía General del estado de Coahuila en la Región Carbonífera estuvieron presentes en la reunión señalando que participarán llegado el momento con transparencia y resguardando los derechos de los familiares.

Al concluir el recorrido, Laura Velázquez Alzúa, refrendó el compromiso del gobierno federal con los deudos de los mineros así como de continuar coordinando las reuniones para mantenerles informados sobre el avance de las obras.