Bajo la lupa de policías ciclistas y motociclistas

SABINAS, COAH.- Tanto las bicicletas como motocicletas deberán circular por la vía preferencial ya bien sea en calles o carreteras para así evitar accidentes automovilísticos.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que los reglamentos del estado tanto como el municipio establecen los lineamientos a cada conductor que deben de circular primero que nada las motocicletas deben de contar con las placas, traer casco así como licencias y todos los requisitos que se establecen.

Así como bicicletas el cual también es un vehículo y lo establece el reglamento de tránsito, pues al estar contemplado como una unidad motriz debe de circular como tal.

Las personas no deben de ir circulando en sentido contrario como muchas veces se ha detectado en esta localidad y en algunas otras partes de la ciudad.

La bicicleta y la motocicleta es un medio de transporte practico, pero no por ser económico pueden abusar, tienen que tomar las medidas precautorias para no ocasionar algún accidente, circular como debe de ser a la derecha la motocicleta y la bicicleta sobre todo en las noches contar con las luces.