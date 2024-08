Boleros en Crisis Vacacionales

SABINAS, COAH.- Jesús Jaramillo Guerrero, conocido lustrador de calzado o "bolero" de Sabinas, enfrenta una crisis en su oficio. Jaramillo señala que la disminución del trabajo no solo se ha intensificado durante estas vacaciones, sino que ha sido una tendencia desde hace aproximadamente un año.

Jaramillo, con 36 años de experiencia en el oficio, comenta: "En estas vacaciones y antes de ellas, hemos notado una disminución en el trabajo. No hay mucho circulante, no hay mucha derrama económica, ha estado triste la verdad, pero aquí estamos tratando de sobrevivir."

La falta de empleo bien remunerado y fijo ha afectado directamente la capacidad de las personas para darse gustos como lustrar su calzado. "A veces hay otras prioridades y la gente prefiere limpiar sus zapatos con un trapito en vez de boleárselos," añadió.

A pesar de la disminución general, Jaramillo menciona que aún recibe una afluencia variada de clientes, desde adultos, varones, mujeres, niños, señoras y señoritas. "A veces no solo vienen a sentarse y charlar, también dejan sus zapatos en bolsas y luego regresan por ellos," comentó. Aunque la afluencia ha disminuido, sus clientes fieles le han permitido seguir adelante. De una u otra manera, les doy el servicio."

Jaramillo expresó su gratitud hacia sus clientes: "Agradezco a Dios que tengo clientes que me visitan y gracias a ellos estamos saliendo adelante," dijo Jaramillo. "Siempre he dicho que gracias a los clientes nosotros tenemos la oportunidad de vivir más o menos bien y disfrutar también de algo. Los clientes son lo máximo, son los que me dan la oportunidad de seguir adelante, seguir viviendo y alimentarme."

Jaramillo hizo un llamado a la comunidad para que continúen apoyando a los boleros locales. "Sigan apoyándonos, traigan su calzado, vengan a bolearse aquí con los compañeros de la plaza," invitó.

Con más de tres décadas en el oficio, Jaramillo ha escuchado cientos de historias y ha hecho muchos amigos en la comunidad. "Tengo muy buena relación y amistad con todos mis vecinos y vecinas de aquí cerquita. Sé que muy pronto van a regresar, muy pronto van a venir," concluyó con optimismo.