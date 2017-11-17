Boletinan a farderas

SABINAS, COAH.- Comerciantes del primer cuadro de la ciudad le han invertido a la seguridad en sus negocios para evitar ser víctimas de las farderas donde además se han enfocado a boletinar a algunas de ellas para poder reconocerlas y evitar les roben.

Edgar Ortiz Duque, comerciante de la localidad dio a conocer que estas son personas que vienen de otras ciudades, ya sea de Monclova o Piedras Negras, ingresando con bolsas grandes y en grupo a los negocios.

Destacó que para esto la mayoría de los comerciantes están tomando sus medidas y él en lo personal ya colocó cámaras las cuales del diario revisa, además de darles instrucciones a sus empleadas para que en caso de detectar a una persona sospechosa les indiquen.

Mencionó que ellos ya conocen cómo operan algunas de ellas, por lo que están atentos, además de que en el interior y exterior ellos han colocado algunos volantes con las imágenes de las que han sido sorprendidas robando en negocios de la localidad.

Señaló que normalmente la gente que se dedica a este tipo de robo no son de este municipio, son gente que viene de ciudades cercanas, en su mayoría de Monclova y la ciudad de Piedras Negras Coahuila.