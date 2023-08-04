Buscan a familiares de don Memo Piña

SABINAS, COAH.- El Centro de Salud a través del Desarrollo Integral de la Familia, hace un llamado a la población en general para ubicar a los familiares de Don Guillermo Piña Domínguez que se encuentra hospitalizado en el lugar y será dado de alta por lo que esperan, a la brevedad, dar con ellos, con la finalidad que acudan por él para llevarlo de regreso a su domicilio y reciban las indicaciones para su atención de seguimiento.

Don Guillermo tiene 64 años ingresó solo a la institución de salud, pero es necesario que sus familiares, dadas las condiciones acudan y se hagan cargo de su ser querido.

Las personas que conozcan a la familia de Don Guillermo Piña, comuníquenles que se encuentra en el centro de salud para que acudan a recogerlo ya que fue dado de alta.

Los médicos que atendieron al sexagenario, señalaron que el paciente llegó por su propio pie para ser atendido de sus dolencias que lo aquejaban, después de que recibió el auxilio fue dado de alta.

Directivos del hospital solicitaron la intervención del personal del sistema Dif para que los apoyaran para dar con el paradero de los familiares del paciente que ayer ya se encontraba desesperado por regresar a su casa con los suyos.