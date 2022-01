Buscan a violador

SABINAS, COAH.- La Fiscalía Regional indaga sobre el paradero de un individuo acusado de abuso sexual contra una menor de 14 años de edad la cual no se encuentra bien de sus facultades mentales.

El delegado, Ulises Ramírez Guillén habló sobre el particular manifestando que en su momento fue presentada la denuncia por estos hechos, sin embargo luego de que la víctima no se presentara a la práctica de ciertas pruebas periciales que se requieren, como es la prueba psicológica, no se le había dado una atención completa a la parte afectada.

Agregó que recientemente el Centro de Atención para la Mujer atendió ya este caso por lo cual se buscara solicitar una orden de aprehensión en contra del señalado.

Dijo que estarán investigando los hechos hasta que se puede proceder en contra del responsable con independencia de donde se pueda localizar al individuo.

Cabe señalar aparentemente se trata de un vecino de la víctima, el que cometió este delito, de acuerdo a lo que señala la familia de la fémina afectada, varón identificado con el nombre de Salvador "N".