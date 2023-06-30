Buscan solución ante falta de agua

SABINAS, COAH.- En conjunto los sistemas de CEAS y SIMAS Carbonífera buscan la manera de resolver el problema de desabasto de agua en esta ciudad.

El ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, Director Técnico de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento en Coahuila, dijo que no pretenden generar un conflicto más grande, simplemente buscar la solución para la gente verificando primeramente lo que está pasando y, a la de ya mañana o pasado estabilizar el abasto del vital líquido y la distribución para la sociedad en general.

“Lo que se pretende es dar un caudal suficiente de agua a Sabinas, que se le de el agua suficiente, aquí se trata de voluntades entre ambos sistemas para que al final las personas cubran sus necesidades puesto que tanto los habitantes de Nueva Rosita como los de Sabinas que residen en las partes altas, tienen este problema”, abundó.

Mientras tanto argumentó, -Hay que mediar la situación para que se cubran las necesidades totales- dijo.

Al cuestionar al funcionario si se trata de un pelito entre municipios San Juan de Sabinas y Sabinas, dijo: “Yo no estoy metido en ese pleito, ni quiero meterme, yo simplemente vengo a contribuir como Gobierno del Estado a solucionar un problema técnico, un problema de desabasto y buscar la manera de como subsanarlo.

Aclaró que este problema no es político, tampoco quieren que se genere de esta manera, se trata de un problema técnico y operativo ante lo cual están trabajando en ello por lo que espera en estos días buscar la manera de brindar una solución definitiva y esto se va a reflejar cuando los habitantes comiencen a recibir agua en cada uno de sus hogares.