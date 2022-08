Buscarán acortar tiempo de rescate de mineros

CIUDAD DE MÉXICO. – Técnicos encargados de los trabajos del rescate de los mineros atrapados en El Pinabete, analizan si pueden acortar los tiempos para la construcción del tajo, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que las familias de los trabajadores atrapados rechazaron el plazo de casi un año propuesto por el Gobierno Federal.

Como lo informó Periódico La Voz, tras varias reuniones, el día de ayer jueves, esposas, hermanos, padres e hijos de los diez mineros atrapados, rechazaron categóricamente el plazo que anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil de que tardarían entre seis a once meses en recuperar los cuerpos de los trabajadores sepultados en los pozos mineros.

Al respecto, el presidente señaló que es entendible y muy triste el momento que están pasando los familiares y reiteró que ante todo respetará la opinión de ellos.

Recordó que tras el accidente minero, se trabajó en la estrategia de extracción de agua y que pese a que se sacaban de la mina hasta 800 litros por segundo, los niveles permanecían altos y no se lograba avanzar en desaguar las áreas siniestradas.

Ante esta situación, el presidente señala que se propuso un plan alternativo que les permitiera avanzar:

“Decidieron los técnicos que la otra opción es escarbar el terreno, para poder entrar a la mina, pero eso lleva más tiempo. Antes de tomar esa decisión, di la instrucción de que se les consultara con los familiares” detalló López Obrador.

Tras reconocer que los familiares de los mineros atrapados rechazaron el tardado procedimiento propuesto, señaló que se seguirá dialogando con ello, “se esta haciendo esa labor”.

“Hoy los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo, con más extracción de agua, aún cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón, de todas formar hay riesgos, habría la forma de controlarlos. Se esta buscando que opción es la mejor”, aseguró López Obrador.

Con el objetivo de despejar dudas sobre la cancelación de los trabajaos de rescate que temen los familiares, el presidente señaló:

“La instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de Pasta de Conchos, donde se decretó que no había ninguna posibilidad de recuperar a los mineros. Nosotros ahí vamos a estar”, señaló textualmente AMLO.