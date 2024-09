Búsqueda de mineros en tiro 3 podría ser en 2025

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La ampliación de la búsqueda de los mineros de Pasta de Conchos en el Tiro 3 muy cerca de la Lumbrera Uno, podría darse a partir del próximo año 2025.

Lo anterior fue expuesto por Elvira Martínez Espinoza, viuda de Bladimir Muñoz, destacando que Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya tenía contemplado realizar estas acciones pero a largo plazo.

"Hoy lo que nosotros vemos es que sí se pueden adelantar estos trabajos de búsqueda y localización de los 62 mineros que faltan por recuperar", externó la entrevistada.

Dijo que ahora solo esperarán a que se realice el análisis correspondiente a fin de quitarse esa incertidumbre puesto que, a pesar que no hay fecha exacta para iniciar con estas labores, eso tendrá que ser evaluado por los propios ingenieros ya que tienen que analizar el cómo se va a trabajar en este rescate.

Agregó que hace más de 6 años no había esperanza alguna para iniciar con dichas labores a fin de ubicar y recuperar los restos de cada minero y hoy es todo lo contrario, -teníamos un lugar desolado, años de negación, años de que prácticamente no había voluntad para iniciar con estas acciones y ahorita, ya tenemos obras empezadas, ya se recuperó 1 minero, la gente podría decir es mínimo, pero antes, antes no teníamos nada-, externó.

La viuda de Bladimir Muñoz, aseveró "Yo sí me quedo con una buena satisfacción, no como lo hubiera querido, respecto a que encontraran un poco más de mineros, pero si me quedo con una satisfacción en cuanto a los trabajos realizados", abundó.