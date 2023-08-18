¡Camionazo en la 57!

SABINAS, COAH.- Daños materiales arrojó un accidente donde se vio involucrado un autobús de pasajeros de la empresa Anáhuac que se desplazaba sobre la carretera Federal 57 tramo Hermanas-Sabinas.

El camión provenía de Celaya, Guanajuato con dirección a Ciudad Acuña siendo a la altura del kilómetro 52 donde el tripulante de un tráiler terminó impactándose en el compartimento de las maletas del autobús.

El responsable de estos hechos al maniobrar dejó la unidad que tripulaba atravesada sobre el carril de baja velocidad, impidiendo la circulación de los automovilistas que circulaban en ese momento por dicho tramo carretero.

Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes se hicieron cargo de la situación, en tanto los 15 pasajeros que viajaban en el autobús señalaron que se encontraban ilesos tras estos hechos.