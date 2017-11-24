Capacitan sobre reformas penales

El entrevistado mencionó que el pasado 27 de octubre se publicó en el Periódico Oficial el nuevo Código Penal para el estado de Coahuila, la temporalidad para entrar en vigor es de un mes.

Este lunes 27 de noviembre estará ya en vigencia este nuevo Código Penal, por esta razón la gente del Ministerio Público de la región Carbonífera, durante la semana pasada estuvieron en cursos y capacitaciones, asimismo presentaron un examen de este nuevo código.

Lo anterior es una orden del fiscal para efecto de que todo el personal de la Fiscalía se encuentre debidamente preparado para ejercer con esta nueva legislación.

Por parte de la delegación se hará del conocimiento a las autoridades investigadoras pero sobre todo a las fuerzas de Seguridad Pública.

Por lo tanto, la delegación estará impartiendo un curso para efecto de dar a conocer cuáles son las nuevas modalidades o nuevas figuras que vienen dentro de este código penal para que sean de aplicación inmediata a partir de las 00:00 horas del día 27 de noviembre de este año.