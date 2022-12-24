Castiga frío a Sabinas con -8º

SABINAS, COAHUILA.- Ante la inminente baja de temperatura como se dió hoy con temperaturas de -8 grados en la madrugada por el fenómeno llamado hielo negro, más tarde aumentó un poco la temperatura a -4, la administración municipal ya había instalado la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil de las corporaciones policiacas, Bomberos y Cruz Roja.

Antes de llegar la onda gélida, la alcaldesa Diana Haro Martínez se dio a la tarea de supervisar los albergues habilitados, tanto en la Casa del Peregrino como en las instalaciones del DIF Municipal, visitar familias de escasos recursos y entregar cobertores y algunas despensas, asimismo iglesias como la de San Francisco de Asís se encuentran asistiendo a las familias vulnerables que llegan donándoles algunos cobertores y comida caliente.

Elementos tanto de Bomberos como Seguridad Pública recorren las calles para localizar a personas en situación vulnerable, han hecho saber a la población que pueden llamar al 911 o al número 8616130374.

Continuará en sesión permanente el Consejo Municipal de Protección Civil y los recorridos de auxilio de corporaciones policiacas, Bomberos y Cruz Roja, pues el pronóstico extendido de esta onda gélida es que es estacionaria hasta el día 30 de diciembre, debido a una tormenta llamada bomba en los Estados Unidos que mantiene varios estados bajo nieve de aproximadamente 30 pulgadas.