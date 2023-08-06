Catea Fiscalía Minera La Fuga

SABINAS, COAH. Elementos de la Fiscalía General de la República ayer realizaron un cateo y aseguramiento del inmueble de la empresa Minera La Fuga S.A de C.V, propiedad de Orlando N y dueño del pozo, la orden de cateo fue dictada por un Juez Federal con distrito Judicial en la Ciudad de Torreón.

Esta orden de cateo se llevó a cabo por los recientes hechos ocurridos donde los mineros Juan Jesús Zapata Alfaro y José Guadalupe Esparza perdieron la vida en el fatal accidente ocurrido el pasado 18 de Julio.

El Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón concedió la orden de cateo, los elementos colocaron los sellos de aseguramiento de la oficina que se ubica en la calle Ramos Arizpe y Cinco de Mayo.

Hasta el momento el propietario del pozo minero aún no comparece ante las autoridades correspondientes solamente el abogado representante del presunto responsable, se ignora si aún se encuentra fuera del País como se mencionó en un principio cuando ocurrió la tragedia.

Trascendió extraoficialmente que la compañía Minera La Fuga pretende indemnizar a los familiares de los dos mineros fallecidos con cincuenta mil pesos, cifra que no piensan aceptar, los abogados defensores de las familias lucharán para que reciban una liquidación justa para que pueda vivir la familia decorosamente.