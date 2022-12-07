Catean casa de presunto asesino de joven asesinado en Agujita

Continúan las investigaciones en torno al asesinato del joven de 18 años Juan Simón García Reyes, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron ayer un cateo en un domicilio en donde estuvo la víctima, recuperaron algunos objetos e interrogaron a un sospechoso por este crimen sin embargo, faltan otras amistades del occiso por entrevistar, señaló el delegado regional Ulises Ramírez Guillen.
Manifestó que el cateo se realizó con el fin de encontrar algunos datos e indicios para poder esclarecer este hecho, esperamos que avanzadas las investigaciones puedan tener un vínculo, el joven tenía algunas amistades por este lugar y fue donde se le vio por última vez.
Los objetos que fueron confiscados son una bicicleta, un circuito de cámaras entre otros, dijo, “ojalá esto nos ayude también para ver si coincide, en este caso estaríamos avanzando sustancialmente hacia los datos de una persona, para saber si existe o no su participación”.
Sin embargo aclaró que aún no hay ninguna persona arrestada por este caso, estamos indagando, también hay otras líneas de investigación que apuntan hacia ciertas personas, pero vamos a esperar a que se concrete.
Por otra parte dijo que conocieron que era consumidor de cristal, y al parecer anteriormente lo había interrogado la policía del estado, pero no hay registro de detención, se está haciendo investigación completa de todo esto.