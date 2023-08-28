Causa accidente dueño de Fuga

SABINAS, COAH.- Un aparatoso accidente automovilístico protagonizó el pasado fin de semana presuntamente el propietario del desarrollo de carbón Minera Fuga S.A. de C.V.

Estos hechos se registraron sobre la avenida Zaragoza con Jesús Acuña en la colonia Del Valle cuando el tripulante de la camioneta Ford Lobo, color blanco identificado con el nombre de Orlando “N” perdió el control del volante impactándose contra un automóvil que se encontraba debidamente estacionado.

Testigos oculares de lo ocurrido informaron que al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal logrando detener al individuo que se encontraba bajo el efecto del alcohol.

Trascendió además que a bordo de coche Chevrolet Aveo, se encontraba una familia, resultando policontundidos los integrantes.

Orlando “N” de acuerdo a documentos oficiales de la STPS es propietario del pozo de carbón situado en el Ejido El Mezquite donde fallecieron dos mineros luego de desplomarse el tambo de acero en el cual era llevados al interior de la mina y donde otros 2 obreros resultaron lesionados siendo trasladados a un hospital.