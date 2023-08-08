Causa trailer caos y daños

SABINAS, COAH.- Un sector de la zona Centro permanece sin el servicio de energía eléctrica debido a que el conductor de un tráiler derrumbó la postería, transformador y cableado eléctrico cayendo sobre un vehículo estacionado.

Los hechos se registraron ayer martes, sobre la calle Zaragoza, entre Emilio Carranza y Reforma, precisamente frente a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad.

Al lugar de los hechos acudieron los elementos de Protección Civil y seguridad pública que acordonaron de inmediato el lugar para evitar que algún transeúnte sufriera algún accidente debido a que el cableado de alta tensión aún contaba con energía eléctrica.

Personal de Protección Civil señalaron que las dimensiones de la caja del tráiler no corresponden a la altura del cableado tanto de energía eléctrica, telefonía, y televisoras por tal motivo el conductor arrasó con las líneas del servicio ya señalado.

Elementos de seguridad pública detuvieron al chófer de la unidad para que responda por los daños causados, del propietario del automóvil se desconocen sus generales, seguramente también habrá de presentar su denuncia por la pérdida total del vehículo.

Cuadrillas de trabajadores de CFE trabajaban en cortar la energía eléctrica del pesado transformador y el cableado para evitar accidentes de lamentables consecuencias, mientras tanto los comerciantes esperan que en breve tiempo los trabajos finalicen para reanudar sus labores cotidianas.