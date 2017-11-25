Choca menor en moto contra auto

SABINAS, COAH.- Un menor de 15 años de edad resultó gravemente lesionado luego que chocó contra un vehículo durante la tarde de ayer en la colonia Flores Magón en esta localidad, el herido fue atendido por parte de paramédicos de la Cruz Roja y llevado a un nosocomio de la localidad.

Los hechos fueron en el cruce de las calles de Viesca y Álvaro Obregón de la colonia ya antes en mención, donde participó como responsable una motocicleta color negra, misma que era conducida por el menor de nombre Luis Alberto Hinojosa Wislar, de 15 años de edad domiciliado en esta localidad.

El quinceañero al dar vuelta para tomar la calle Viesca se impactó contra un automóvil Dodge Neón color blanco que era conducido por Roberto Rodríguez Pérez, con domicilio en calle Álvaro Obregón de la misma colonia donde se registraron los hechos.