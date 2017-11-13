Chocan y vuelcan patrullas; 4 heridos

SABINAS, COAH.- La Dirección de Seguridad y Vialidad Municipal informa que derivado de una situación de riesgo que se presentó en la colonia Las Vírgenes, en donde se suscitaba una riña con violencia y donde oficiales preventivos eran atacados, diversas unidades de la Policía Municipal se movilizaron de manera inmediata y urgente.

Suscitándose de manera inesperada una colisión entre dos unidades de la dirección de la citada corporación policiaca en el cruce de Amador Chapa y Cuauhtémoc de la colonia Centenario, quienes iban en urgencia en apoyo de sus compañeros.

Derivado del inesperado accidente resultaron heridos cuatro elementos policiacos mismos que de forma inmediata fueron llevados a un hospital de la localidad, para su atención médica.

Las acciones que se implementan por Seguridad Pública son con el fin de mantener la tranquilidad de la comunidad, hoy de manera desafortunada dos unidades se vieron involucradas en un accidente vial, pero la seguridad se mantiene.