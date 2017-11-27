Choque en la 57 deja dos heridos

SABINAS, COAH.- Dos personas lesionadas fue el saldo de un choque registrado la tarde de ayer sobre la carretera federal 57, cuerpos de rescates acudieron al lugar a brindarles los primeros auxilios a las personas para después trasladarlos a un nosocomio de la localidad.

En el lugar, como responsable de este percance fue un automóvil Pontiac Grand Prix color gris con placas de Onapaffa, mismo que era conducido por Israel Neftalí Vázquez Guzmán, de 25 años de edad, con domicilio en calle Alexander Fleming número 290 de la colonia el Consuelo en esta localidad, el cual fue atendido por parte de paramédicos de la Cruz Roja y llevado a la sala de urgencias del Seguro Social debido a las lesiones que presentaba.

En el mismo lugar resultó dañada una camioneta Ford F 150 modelo 2015 de color roja con placas del estado de Texas, donde viajaba una pareja los cuales fueron identificados como Elena Sánchez de la Peña, de 66 años y Carlos Guajardo Guerrero, de 62 años de edad, los cuales iban con destino a San Buenaventura Coahuila pero radican en la ciudad de San Antonio Texas.

El automóvil chocó contra el camellón, asimismo invadió carril para impactarse contra la camioneta mientras el conductor del vehículo salió disparado quedando tirado entre los matorrales.

La mujer fue llevada a un nosocomio de la localidad por parte de Bomberos ya que presentaba algunas lesiones de consideración.