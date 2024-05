SABINAS, COAH.- Escuela primaria se van a clases a distancia por falta de energía eléctrica, y destrozos en su escuela; así lo da a conocer, Lidia Gabriela Carrillo Robles subdirectora de la escuela primaria Ramón Ortiz Villalobos.

Menciona que como ya es de conocimiento de toda la ciudadanía que tuvimos un desastre natural en nuestra región, el cual provocó muchos daños y esta escuela pues no fue la excepción en donde la energía eléctrica fue severamente dañada, así mismo los transformadores del miniSplit están tumbados a los lados, y varios árboles se desplomaron.

Señalo que a causa de ello los directivos tomaron la decisión por seguridad de los niños y por las condiciones en que se encontraba la escuela, de tomar la modalidad a distancia nuevamente.

Indico que las maestras cuentan con grupos de WhatsApp, desde el periodo de la pandemia fue que se crearon estos grupos, para tener comunicación con los padres de familia y los alumnos; entonces se retoma esa modalidad nuevamente de tener clases a distancia, es de esa manera que están trabajando.

Así mismo se encuentran haciendo las gestiones pertinentes para que a la brevedad del posible se restablezca las condiciones sanas, de higiene, y seguras, para que los alumnos regresen lo más pronto posible.

Expresó que uno de los problemas más fuertes fue la energía eléctrica en el transformador. "En este caso de las cuestiones técnicas los trabajadores manuales son los que han hecho esos diagnósticos, pero necesitamos que haga acto de presencia la Comisión Federal de Electricidad, para que chequen a profundidad el daño creado, los cuales no han podido venir ya que fueron muchas viviendas dañadas, y es donde se está dando prioridad en las colonias para que las familias tengan condiciones de luz".

Refirió que ya están agendados en CFE, y en espera de que vayan y que les den su diagnóstico técnico y así podrían tener una respuesta favorable a eso.

"Cabe mencionar que ese mismo día inmediatamente se dio parte a las autoridades educativas, por parte de esta institución educativa se hizo lo conducente, y ellos ya están al tanto de esto y nos están brindando pues el apoyo, la comunicación".

Refrendo el compromiso que tienen los niños para que no les falte su educación, mencionando que:

"Se está haciendo todo lo posible para que le llegue a los niños sus trabajos al 100%, ya que no están en línea en vivo, en caso de no tener internet o algún aparato móvil los maestros se ponen en contacto con los padres de familia, para que les hagan llegar sus trabajos; o bien se podrían poner en contacto los padres de familia con algún compañerito de sus hijos; que de alguna u otra manera la maestra se comunica con los padres de familia, ya que no pueden coartarle la educación a los niños, y siempre estamos buscando con alternativas para que esto siga adelante, y puedan seguir con su curso escolar".