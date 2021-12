Clausura ISSSTE áreas por Covid

SABINAS, COAH.- Debido al gran incremento de consultas de sospechosos y confirmados por covid19, el ISSSTE Sabinas, restringirá algunas de sus áreas, con el fin de prevenir un brote de enfermedad, dentro o fuera de la institución de salud.

María Guadalupe Bello Marina, subdirectora del Hospital, dio a conocer que, tras el aumento de consultas por el virus, se tomaron algunas decisiones, tales como, menos aforo dentro de la clínica, los enfermos deberán acudir solos, acudir con una identificación o tarjeta ISSSTE.

Así como, ir a consulta con ropa adecuada, no chanclas, no zapatos descubiertos, utilizar cubrebocas, avisar si se tienen síntomas del virus y ser respetuosos de los filtros sanitarios.

Dijo que, estas reglas surgieron debido a que, en el mes de noviembre, se tuvo un registro de alrededor de 100 consultas por sospecha de covid, además de realizar hasta cinco pruebas por semana, lo que significa una incidencia más alta que otros meses.

Por último, la médico comentó que, estas cifras no son sólo van personas de la tercera edad o adultos, si no también adolescentes y niños, por lo que, el virus no solo ataca a un solo grupo de ciudadanos, sino a todos por igual.