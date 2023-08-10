Clausura Sabinas curso de verano

Sabinas, Coahuila.- Con el llamado para que aprovechen todo lo que aprendieron estas cuatro semanas en que se llevó a cabo el curso de verano "Somos guerreros 2023", la directora del DIF, Luz Elena Dávila Viramontes en representación de la alcaldesa Diana Haro Martínez, clausuró la mañana de este viernes, el importante programa que se aplicó por segundo año consecutivo en Sabinas. Lo anterior en presencia de los más de 160 niños, niñas y adolescentes que participaron con excelente resultado.

En la clausura estuvieron presentes el doctor David Mussi Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria, el licenciado Dariel Salgado Flores, titular de la PRONNIF en la Región Carbonífera, profesor Víctor Manuel Contreras Malagón, coordinador regional del INEDEC, la procuradora municipal, licenciada Elsa Citlali Sánchez Ayala, Juan Ayala, coordinador municipal deportivo y los padres de familias que se dieron cita también en apoyo a sus menores hijos.

Este tipo de cursos se lleva a cabo con la coordinación de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, con el Instituto Estatal del Deporte en Coahuila y la administración municipal 2022-2024 "Sabinas, el corazón de la Región Carbonífera", donde aprovechan las instalaciones de la unidad deportiva.

Es un curso gratuito y esperan que el siguiente año se pueda repetir ante la respuesta de los ciudadanos, tanto padres de familia como los menores. Cada uno de los pequeños recibieron su constancia de participación así como los guías e instructores y, para el cierre, hicieron algunas actividades, bailables, etcétera en presencia de autoridades y padres de familia.

